Bacoli avrà i taxi del mare. Collegamenti da Napoli verso le isole e viceversa. A comunicarlo è il sindaco della città flegrea Josi Gerardo della Ragione.

Bacoli, taxi del mare: ne saranno dieci

“Ne saranno una decina, e partiranno da Marina Grande, Casevecchie e Miseno. – ha scritto il primo cittadino – Abbiamo approvato oggi la delibera per mettere a bando pubblico sette specchi d’acqua della città. Per il noleggio di barche e gommoni. Così incentiviamo i trasporti ed il turismo. Da e verso Napoli. Da e verso le isole. Da e verso la costa flegrea, campana. Così assicuriamo nuovi posti di lavoro“.

“Ognuno dei lotti che assegneremo, – continua – per i prossimi due anni, dovrà assicurare almeno due taxi del mare. Un’opportunità occupazionale. Un’opportunità per incentivare i collegamenti verso Procida, la Capitale Italiana della Cultura. Verso Capri, verso Ischia. E tante altre mete turistiche. Un’opportunità per raggiungere la nostra città. Ringrazio per l’incessante lavoro l’assessore Vittorio Ambrosino. Insieme, puntiamo sulle vie del mare. Già da quest’estate. Insieme, ce la facciamo. Un passo alla volta“.

Procida, Capitale Italiana della Cultura

Procida è la Capitale Italiana della Cultura 2022. Per l’occasione saranno organizzati molti eventi e la Regione Campania ha potenziato i trasporti in occasione di essi.

Lo aveva già annunciato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una sua diretta di novembre:

“Avremo 350 artisti impegnati e centinaia di eventi. Stiamo lavorando per realizzare due grandi eventi simbolo tali da avere una ricaduta internazionale nel campo della musica e della cultura campana. Stiamo pensando a un grande evento musicale di valore mondiale e a un grande evento conclusivo”.

“Un evento del genere per come lo abbiamo pensato è un impegno non banale dal punto di vista organizzativo. L’Eav ha lavorato ad un programma di potenziamento del trasporto, dal 1 aprile al 30 ottobre avremo trasporto gratuito sull’isola. Ci saranno trasporti agevoli per tutta la giornata e collegamenti marittimi implementati”.