Il Botania Relais & Spa di Ischia è tra i migliori hotel al mondo

Il Botania Relais & Spa di Forio d’Ischia è uno dei 32 hotel e resort più belli mondo. A dirlo sono i giornalisti di Condé Nast Traveller Magazine.

Botania Relais & Spa, hotel a 5 stelle di Forio

La struttura a 5 stelle dell’isola verde è stata inserita nella “The Gold List 2022”, l’esclusivo elenco delle mete più suggestive al mondo redatto dai narratori di viaggio. La scelta della collana ha visto per la prima volta la collaborazione di giornalisti da USA, UK, India, Medio Oriente, Cina, Spagna e Italia.

«Avete presente quando fa caldissimo e ci si ritrova in una camera bella fresca, quasi croccante e magicamente bianca? – dice l’ospite del raffinato relais ischitano – Mi è successo a Ischia, al Botania Relais & Spa. Quel giorno di luglio faceva veramente caldo sull’isola. Eppure la sensazione di sollievo è stata immediata. Sarà stato per le piccole maioliche candide, per i tendaggi di lino leggero e per l’architettura che faceva respirare la materia di questo cinque stelle ecosostenibile. E poi c’era la simpatica accoglienza della famiglia Polito, Rita e Luigi, i proprietari sempre ospitali come se fossimo stati in una casa anziché in un albergo di cinquantun camere. Queste, in versione suite con piscina o semplici (sempre bellissime), sono sparse nel giardino, che è un’oasi mediterranea di profumi: fiori e frutti, limoni, piante aromatiche».

Reportage della CNN su Ischia

Ischia torna a far parlare di sé, dopo il reportage della CNN, che ha parlato di “isola paradisiaca, tranquilla e idilliaca, che offre un emozionante concentrato di bellezza, dello spirito e del senso di ospitalità italiana”, ora tocca a Condé Nast Traveller Magazine ad esaltare l’isola verde tramite il Botania Relais & Spa.

Un racconto quello della CNN che esalta “la giustapposizione tra hotel a cinque stelle e lussuosi parchi termali con scene di nonne che stendono il bucato, riti religiosi popolari e bambini abbracciati ad adulti che sfrecciano sulle immancabili Vespa“.

“Qui – scrive Maria Pasquale, giornalista di CNN – non serve scavare a fondo per trovare la vera Italia“.Tra i luoghi suggeriti: il “pittoresco ex villaggio di pescatori di Sant’Angelo, chiuso alle auto, un caleidoscopio di fiori, viti e candide case bianche, con una delle migliori granite al chiosco di Enzo“.

Ma quello che gli americani amano di più è l’enogastromia col pomodoro del piennolo, “coltivato su un ricco terreno vulcanico che lo rende particolarmente dolce”, e il coniglio all’ischitana,”anche se ti verrebbe da pensare che qui la specialità sia il pesce”. “A Ischia ti possono conquistare un pasto indimenticabile, lo spettacolo mozzafiato del tramonto, i panorami d’incanto e il colore ipnotico delle sue acque. Perché l’isola ha un modo infallibile per ammaliare“, continua.