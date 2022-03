Gaia Girace “Lila” de L’Amica Geniale sarà Caterina de’ Medici in una serie francese

Gaia Girace, la “Lila” de L’Amica Geniale sarà Caterina de’ Medici in una miniserie storica di France 2.

“Diane de Poitiers”, una serie francese

“Diane de Poitiers” è il titolo ed è diretta da Josée Dayan, che vede come protagonista Isabelle Adjani. L’attrice interpreta Diana, una nobildonna francese che fu l’amante ufficiale del re Enrico II di Francia. Ella era celebre per la sua bellezza e per la grande influenza politica del regno francese. Hugo Becker interpreta Enrico II mentre Gérard Depardieu indossa i panni di Nostradamus. Camille Razat interpreta, invece, Marie Stuart.

Il progetto è stato scritto da Didier Decoin ed è prodotto da PassionFilms. La serie suddivisa in 2 episodi da 90 minuti verrà trasmessa questa primavera sul canale televisivo francese, mentre in Italia non sappiamo ancora quando andrà in onda.

Gaia Girace lascia il ruolo di Lila

Intanto l’attrice napoletana Gaia Girace ha detto addio alla fortunata serie girata a Napoli. Nella quarta serie de L’Amica Geniale non ci sarà, verrà sostituita da un’attrice più matura. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di Irene Maiorino, che dovrebbe essere la nuova interprete di Lila nella quarta stagione. Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io“, aveva raccontato in una recente intervista.

