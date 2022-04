Minacce di morte a Di Maio: “Putin fallo ammazzare, impiccati terrone”

“Putin, manda qualcuno ad ammazzarlo“. È una delle tante minacce di morte contro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Di Maio, minacce di morte sui social

Le frasi sono state pubblicate da alcuni utenti online su Telegram e su altri social. “Ti faranno fuori“, “Crepa bastardo” e “Di Maio con una spranga nel cervello“, scrivono contro il capo della Farnesina. Nel loro profilo hanno la lettera Z, simbolo di chi sta con la Russia per l’invasione dell’Ucraina.

“Prelevarlo e spedirlo nei gulag“, “impiccati terrone“ sono altri messaggi che si leggono sui social. Luigi Di Maio ha condannato la guerra di Putin in Ucraina.

“Il ministro Di Maio – scrive il leader dei M5S Giuseppe Conte – è nuovamente oggetto di minacce di morte da parte di fanatici, di folli che si alimentano del clima di odio e orrore che la guerra porta con sé. Non basta però la semplice solidarietà: questi codardi vanno perseguiti e assicurati alla giustizia. Al ministro Di Maio il mio sostegno e quello di tutto il Movimento 5 stelle: non ci faremo intimidire“.

Freno sulle sanzioni al gas russo

“Continueremo a lavorare in sede europea per reagire con fermezza rispetto a ciò che la Russia, e in particolare Putin, sta portando avanti in Ucraina – ha spiegato Di Maio oggi -. All’Ue chiediamo anche di accelerare le iniziative per tutelare famiglie e imprese. È importante che venga stabilito il prima possibile un tetto massimo al prezzo del gas, a maggior ragione se viene bloccato l’import dalla Russia. E serve un fondo compensativo per le famiglie e imprese europee che stanno pagando il costo di questa guerra“.

“L’Ue – ha concluso il ministro- deve infine reagire con forza e fermezza il prima possibile con un quinto pacchetto sanzionatorio, soprattutto dopo i fatti di Bucha“.