Covid, in Campania è boom di positivi dopo Pasqua: oltre 12mila i nuovi casi

Covid Campania bollettino del 20 aprile 2022. Consueto appuntamento con l’aggiornamento sui dati dei contagi da coronavirus emessi dall’Unità di crisi della Regione Campania.

I nuovi positivi oggi sono 12275 contro i 3.250 di ieri. Su 57916 tamponi effettuati (ieri 14.021). I morti sono 18 ieri 20, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 41 (ieri 45). In degenza ordinaria 739 (ieri 698). Il tasso di positività è del 56,11%, in aumento rispetto a ieri (23,17%).

Covid Campania bollettino del 20 aprile 2022

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 12.275

di cui:

Positivi all’antigenico: 11.389

Positivi al molecolare: 886

Test: 57.916

di cui:

Antigenici: 48.491

Molecolari: 9.425

Deceduti e ricoverati

Deceduti: 10 (*)

nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 41

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 739

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sul sito della Regione Campania.

Il bollettino di ieri 19 aprile 2022.

De Luca: “Sto valutando nuove restrizioni“

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della visita all’ospedale Ascalesi per l’inaugurazione del nuovo macchinario all’avanguardia, è tornato a parlare dell’emergenza covid annunciando la possibilità di andare incontro a ordinanze maggiormente restrittive.

“Tutti quelli che lavorano nelle strutture al chiuso devono mantenere la mascherina a cominciare dai ristoranti. Parlo dei dipendenti, quelli che servono ai tavoli o cucinano. Devono mantenere assolutamente la mascherina. Stiamo verificando se fare qualche ordinanza regionale più restrittiva“, ha detto.