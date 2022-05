Cnn, 30 piatti italiani da assaggiare assolutamente nella vita: 4 sono napoletani

La Cnn ha elencato 30 piatti italiani che chiunque dovrebbe assaggiare almeno una volta nella vita. La lista ha foto e come didascalia la descrizione della pietanza.

Si tratta di un vero e proprio viaggio attraverso lo Stivale attraverso i suoi piatti più famosi. Dalla pizza al timballo, passando per i culurgiones e le trofie al pesto. Ben 4 pietanze sono propriamente napoletane. Altre come il gelato, le lasagne e la parmigiana pur essendo diventate appannaggio di tutto il Sud rivendicano la loro origine romagnola nel caso delle lasagne e siciliana in quello della parmigiana.

Cnn, tra i 30 piatti 4 sono napoletani:

– Pizza Napoletana. La Cnn invita ad assaggiare la vera pizza italiana a Napoli, la sua città d’origine. Ricorda che gli ingredienti tradizionali sono pomodoro, olio evo, basilico e mozzarella.

– Insalata Caprese. Un piatto semplice fatto da fette di pomodoro e mozzarella, condite con un cucchiaio di olio extravergine, sale, pepe e foglie di basilico fresco. Il luogo di nascita di questa ricetta è l’isola di Capri.

– Linguine allo Scoglio. “Linguine intrecciate con calamari, vongole, cozze, gamberi e gamberetti e condite con peperoncino, prezzemolo, pomodori e un goccio di vino bianco”. Come spiega la Cnn, “la ricetta originale è napoletana ma si è estesa a gran parte delle città del sud. A Roma si serve anche avvolto nella carta stagnola”

– Sfogliatella. Dolce tipico di Napoli, la Cnn spiega che ci sono due versioni: la sfogliatella “riccia” ripiena di ricotta dolce e con strati croccanti di pasta sfoglia; e la “frolla”, tonda e avvolta nella pasta frolla.