Verrà operato oggi il 24enne di Sorrento ferito lunedì sera fuori ad una pizzeria di Gragnano.

Gragnano, il 24enne ferito: “Non conosco nessuno“

Incensurato e ancora sotto choc, il ragazzo avrebbe raccontato di non conoscere chi lo ha colpito. Come riporta Ansa.it, il giovane si trovava a Gragnano per accompagnare un’amica a fare una visita medica.

Mentre l’aspettava si sarebbe recato in una pizzeria. Qui l’uomo gli avrebbe puntato una pistola in faccia e mentre scappava lo avrebbe colpito con colpi d’arma da fuoco alla natica ed alla caviglia. A quanto pare non ci sarebbe stata nessuna rissa, il ragazzo avrebbe raccontato di non conoscere nessuno nella zona e di essere lì solo di passaggio.

“Non conoscevo questa persona, non frequento né Gragnano né la vicina Castellammare di Stabia, né ho avuto alcun problema con nessuno in pizzeria“, avrebbe detto come riporta Ansa.it. Sul posto, subito dopo il fatto, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa di Castellammare di Stabia.

Ora è ricoverato in ospedale e dovrà subire un intervento chirurgico.

Colpito mentre era in pizzeria

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane, di Sorrento e incensurato, si trovava all’interno del locale per cenare ed era seduto al suo tavolo quando, improvvisamente, un uomo sarebbe entrato dirigendosi verso di lui per poi esplodere diversi colpi di pistola. Una situazione che creato il panico all’interno della sala: i presenti, presi dal terrore, hanno cercato di scappare mentre l’autore del ferimento si sarebbe dato alla fuga.

Il 24enne è stato raggiunto alla gamba destra da due proiettili. Sul posto è accorsa un’ambulanza che ha trasportato il giovane all’ospedale di Castellammare di Stabia dove attualmente è ricoverato. Nonostante le gravi ferite, il 24enne non è in pericolo di vita.