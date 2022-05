È morto Guido Lembo, fondatore dell’Anima e Core di Capri

Lutto a Capri, è infatti venuto a mancare Guido Lembo conosciuto da tutti per essere il fondatore dell’Anima e Core, famosa taverna dell’isola dove si mangia e canta e che spesso ha visto tra i suoi ospiti molti vip. Lo chansonnier era nato nel 1947 e aveva quindi 74 anni, è morto a seguito di una malattia che combatteva da tempo.

CAPRI, MORTO GUIDO LEMBO

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. In primis quello del Vice Direttore della Tgr Rai Antonello Perillo che scrive:

“Addio Guido Lembo, amico mio carissimo… Straordinario chansonnier, impareggiabile per passione, bravura e simpatia. Hai rappresentato la canzone napoletana e Capri nel mondo. Sei stato di esempio anche per come hai lottato, da vero leone… Mancherai a tutti. A me tantissimo, nel ricordo delle ore trascorse insieme“.

La cantante Anna Capasso scrive:

“È solo un arrivederci, amico mio, così mano nella mano…“.

Andrea Sannino poi ricorda Lembo in un post su Facebook:

“Ciao Guido, hai fatto scuola! Sei stato un esempio da seguire ed è stato un grande onore conoscerti ed essere tuo amico. Un abbraccio al mio amico Gianluigi, a tutta la famiglia Lembo e alla tua Capri che oggi ti piange e ti ringrazia. Addio“.