Primo ciak de “Il Commissario Ricciardi”: le prime foto dal set della seconda stagione

Battuto il primo ciak della seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi”, la fortunata serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Lino Guanciale, l’attore protagonista che interpreta il commissario, ha scritto su Instagram: “Bentornato Luigi Alfredo!“. La serie ambientata nella Napoli degli anni Trenta, che narra le vicende personali e professionali del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. La seconda stagione dovrebbe essere trasmessa nell’autunno 2022 o agli inizi del 2023 sempre su Rai 1.

Alfredo, dopo la morte della madre viene cresciuto dalla tata Rosa, come un figlio, e proprio da bambino scopre una sorta di dono che per lui si rivelerà una tortura: la sua caratteristica segreta è quella di percepire gli spettri delle vittime di morte violenta in un’immagine evanescente nel luogo del decesso. Si tratta di fantasmi che continuano a ripetere ossessivamente la frase che stavano pronunciando o pensando nel momento della morte. Stando alle anticipazioni, riprese dai successivi romanzi di De Giovanni sulla storia dell’amato commissario, nella seconda stagione Ricciardi deciderà di svolgere delle indagini non autorizzate per conto di una nobildonna a proposito di un caso irrisolto.