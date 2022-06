Vasco pazzo di Napoli, le prime immagini dallo stadio: “Non sembra vero di essere finalmente qui”

Arrivano le prime immagini dallo Stadio Maradona dove Vasco Rossi questa sera terrà il primo concerto del suo tour.

Vasco Rossi, le prime immagini dallo stadio

“Non sembra neanche vero di essere finalmente a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona!!! – ha detto il rocker –

Alla vigilia del concerto sono arrivate anche due belle notizie 🤟🔥 Il singolo “La pioggia alla domenica” è disco d’oro 💥Mentre la raccolta antologica “VascoNonStop” è al sesto disco di platino!! Evviva!!

Ci vediamo stasera!!! C.S.D.B.”

Il rocker: “Adoravo Maradona“

Vasco Rossi ha dichiarato di adorare Maradona e di essere onorato di suonare nello stadio dedicato a lui.

In centinaia si sono sistemati sotto l’Hotel Vesuvio dove Vasco starebbe in questi giorni, almeno quanto emerge dalle storie di Instagram del cantante.

“Domani si torna allo Stadio di Napoli!! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, al Rock .. È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare… praticamente tu ti puoi fermare… perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo. Sarà il primo stadio del Vasco Live! Ci vediamo domani!!!”.

Stasera è sold out per il suo concerto, per l’occasione sono state potenziate le corse dei treni della metropolitana. Consulta l’articolo per scoprire fino a che ora viaggeranno i treni.