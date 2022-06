METEO/ Ancora temporali poi torna il caldo africano: il weekend sarà bollente

Dopo una breve tregua, caratterizzata da temporali e calo delle temperature, stando alle previsioni meteo, nel weekend tornerà il caldo africano con picchi di oltre 30 gradi da Nord a Sud.

Meteo, nel weekend torna il caldo africano: picchi di 30 gradi e oltre

Il maltempo sta caratterizzando la maggior parte del Paese compresa la Campania dove per la giornata di oggi è in vigore un avviso di allerta meteo diramato dalla protezione civile. L’instabilità ci accompagnerà anche nella giornata di domani, 10 giugno, per poi lasciare spazio ad un totale cambio di rotta.

Il vasto anticiclone africano, infatti, tornerà a conquistare nuovamente il Mediterraneo dando il via ad una nuova ondata di caldo, sulla scia di quella precedente causata dall’avvento di Scipione, come confermato dall’ultimo aggiornamento. L’alta pressione, dal deserto algerino, verso il fine settimana comincerà a pompare aria bollente che investirà gradualmente l’Italia.

Le giornate di sabato e domenica, 11 e 12 giugno, trascorreranno all’insegna del caldo e delle temperature in costante aumento. I valori termici toccheranno i 30/32 gradi al Nord e almeno i 28/30 gradi al Sud con picchi fino ai 33 gradi al Centro. Nello specifico nelle Regioni del Mezzogiorno non si supereranno i 30 gradi a causa soprattutto dei venti che continueranno a soffiare con intensità moderata.