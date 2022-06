Parcheggia l’auto vicino ai binari e blocca tutto: treno della circumvesuviana si ferma e attende

Ha dell’assurdo quello che è successo alla fermata di via Nocera della Circumvesuviana. Un’auto era parcheggiata nei pressi dei binari ed il treno non ha potuto proseguire la sua corsa.

Circumvesuviana, auto in sosta blocca il treno

Il video è stato pubblicato dalla pagina satirica “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”: “Alla fermata di Via Nocera qualcuno ha avuto la brillante idea di parcheggiare l’auto vicino ai binari, impedendo il transito dei treni.

Eppure osservate la Circumvesuviana, come attende con classe e serafica dignità, senza perdere la testa.

Che Signora“.

Ambulanze bloccate da auto in sosta

Non è la prima volta che succede un episodio del genere. Qualche giorno fa a Napoli delle ambulanze sono state bloccate da auto in sosta selvaggia. “Gli interventi del 118 a Napoli rischiano di diventare un drammatico terno al lotto. In poche ore sono arrivate ben tre segnalazioni, con altrettanti video, di autoambulanze rimaste bloccate mentre erano impegnate in servizi di emergenza a causa della sosta selvaggia delle automobili”, ha detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le video denunce.

“Scenari simili – prosegue – quelli registrati in via del Formale, via Vergini e Vico Lungo Teatro Nuovo dove gli equipaggi in azione sono stati costretti a sospendere la corsa per la presenza di veicoli in seconda fila oppure in sosta vietata negli strettissimi vicoli del centro. Minuti preziosi che possono determinare la vita e la morte delle persone soccorse. Questo concetto così elementare sembra proprio non entrare nella testa dei cialtroni della sosta selvaggia che continuano imperterriti e con arroganza a impossessarsi di pezzi di strada senza porsi il minimo problema circa i danni che potrebbero procurare agli altri”.

