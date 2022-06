Torna il Campania Express, il treno da Napoli a Sorrento e Pompei: gli orari e i prezzi

Torna il Campania Express 2022, il treno dell’EAV, diretto dal centro di Napoli a Sorrento e che fa sosta solo nelle zone turistiche di Ercolano, Pompei, Castellammare e nella stazione della Funivia del Faito.

Campania Express 2022, il treno farà 8 corse al giorno

Il Campania Express effettuerà 8 corse giornaliere, inclusi i festivi, lungo la tratta Napoli-Sorrento con altre fermate solo in costiera sorrentina a Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento e S.Agnello e con termine corsa a Sorrento dopo un’ora.

Si tratta di un treno speciale con posti riservati e servizio di assistenza a bordo. Un Metrostar veloce e confortevole, con aria climatizzata e posti a sedere garantiti. Prevede posti riservati con biglietti acquistabili online o nei punti vendita InfoPoint EAV di Porta Nolana – Garibaldi – Montesanto.

E’ poi possibile acquistare biglietti, senza diritto al posto a sedere, nei venti minuti precedenti la partenza del treno presso le biglietterie EAV di: Ercolano – Pompei Villa Misteri – Vico Equense – Sorrento – Napoli Porta Nolana – Napoli Piazza Garibaldi.

Costi e orari

I Prezzi del Campania Express 2022 sono di 15 € solo andata e di 25€ andata e ritorno per tutte le destinazioni. Gli orari di partenza (alla data) per Sorrento da Napoli Porta Nolana sono 8,43/11,31/15,31/17,55 – da Napoli piazza Garibaldi 5 minuti dopo.

Accessibilità – I viaggiatori con disabilità motoria dovranno utilizzare la stazione di Napoli Porta Nolana, recandosi agli Info Point per l’accesso alla banchina. Si precisa che NON SONO ACCESSIBILI le stazioni Napoli Garibaldi, Ercolano e Sant’Agnello, mentre le stazioni di Castellammare e Pompei Villa dei Misteri sono accessibili solo in direzione Sorrento.

Orari per ciascuna tratta e prezzi