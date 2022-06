Covid Campania, il bollettino del 13 giugno 2022 – L’Unità di crisi regionale, come di consueto, ha diffuso l’aggiornamento sull’andamento dei contagi. Sono 986 i nuovi casi (ieri +1.920) a fronte di 4.963 tamponi effettuati (ieri +11.231).

Il tasso di positività è del 19,86% in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 17%. Si registrano 0 morti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Continua a calare il numero di ricoverati in area medica ma si registrano nuovi ingressi in terapia intensiva.

Covid Campania: il bollettino del 13 giugno 2022

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 986

di cui:

Positivi all’antigenico: 943

Positivi al molecolare: 43

Test: 4.963

di cui:

Antigenici: 3.937

Molecolari: 1.026

Deceduti: 0 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 579

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (+4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 290 (-5)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Oltre a fornire l’aggiornamento quotidiano, la Regione ricorda che è possibile consultare i dati relativi alle vaccinazioni collegandosi all’apposita sezione online. Intanto il presidente De Luca ha sollecitato la cittadinanza a mantenere alta la guardia soprattutto per il rischio rappresentato dalla circolazione delle nuova variante Omicron 5, conosciuta anche come ‘portoghese‘.