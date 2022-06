In viaggio da Napoli a Capri per trasportare droga: un 73enne e residente ad Anacapri è stato sorpreso in possesso in sostanze stupefacenti durante alcuni controlli di routine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva con sé un panetto di hashish del peso di circa 98 grammi e quattro involucri con 102 grammi circa di cocaina.

DA NAPOLI A CAPRI PER TRASPORTARE DROGA: PRESO 73ENNE

A renderlo noto è la Questura di Napoli attraverso un comunicato sul proprio profilo social:

“Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Capri, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato, presso lo scalo marittimo di Marina Grande a Capri, un uomo appena sbarcato da una nave proveniente da #Napoli che è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 98 grammi e quattro involucri con 102 grammi circa di cocaina. Un 73enne di Anacapri con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“.

DROGA NASCOSTA IN CASA

Sono numerosi i controlli da parte delle forze dell’ordine per sgominare chi spaccia e detiene droga. Ad inizio giugno a Secondigliano, i militari dell’arma hanno perquisito un 27enne trovandolo in possesso di diverso materiale per il confezionamento di stupefacente e 7 dosi di marijuana e una di hashish. Nelle tasche del giovane hanno ritrovato anche diversi bigliettini con indirizzi di Casavatore e numeri di telefono.