Dorme nei vagoni della circum, sorpreso dal capotreno dà calci alla porta e fugge via

Calci al finestrino e alla porta di un treno della circum a seguito di un controllo. È successo ieri, 21 giugno, ad un uomo che ha dormito all’interno di un vagone della circumvesuviana e sorpreso dal capotreno ha reagito con violenza sfogando sul mezzo tutta la sua rabbia.

DORME SUL TRENO DELLA CIRCUM, SOPRESO DA’ CALCI ALLA PORTA E FUGGE VIA

Un episodio che è stato documentato da alcuni passeggeri ed è finito in rete. Il filmato ha poi raggiunto il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli che lo ha postato sul suo profilo Facebook. Tutto è avvenuto prima della partenza dei treni all’alba, nel corso del controllo del convoglio di un treno della circumvesuviana, il capotreno si è imbattuto in un uomo che dormiva sui sedili, intrufolatosi probabilmente la sera prima.

“Quando il capotreno ha chiesto all’uomo di scendere, quest’ultimo è andato in escandescenze iniziando a scalciare e rompendo anche un finestrino. Alla fine, quando è stata chiamata la polizia, l‘uomo ha abbattuto una porta a calci scappando via dal treno“.

LA DENUNCIA DI BORRELLI

Non è la prima volta che succedono episodi del genere, come più volte ha denunciato il presidente Eav, de Gregori. Queste le parole di Borrelli sull’uomo che dorme in circum e la seguente reazione:

“Da anni denunciamo come le stazioni ed i treni nascondano insidie e pericoli per i viaggiatori e gli operatori. Nessuno ci ha mai dato ascolto ma è palese quanto sia necessario prevedere di controlli, anche da parte delle forze dell’ordine, su treni, stazioni ed autobus. Bisogna prendere delle contromisure prima che accada qualcosa di davvero grave. Al di là della situazione trasporti pubblici, c’è un gravissimo problema di sicurezza nel nostro territorio e questo è dimostrato ogni giorno dalla cronaca. A quando dei veri e concreti provvedimenti?”.