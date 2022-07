Avrebbe abusato sessualmente di un minore che si stava recando a scuola su un treno della Circumvesuviana. È la pesante accusa rivolta ad un 53enne, ora agli arresti domiciliari, che lo scorso aprile avrebbe costretto, con minacce e violenza, un minorenne a subire atti sessuali sul treno della Circum e nei bagni pubblici della stazione di Sorrento.

VIOLENZA SESSUALE IN CIRCUM, 53ENNE ABUSA DI MINORE

A raccontarlo alle forze dell’ordine è stato il ragazzo che ha portato anche li agenti a identificare l’uomo. La scena sarebbe stata ripresa anche dalle telecamere di video-sorveglianza. A renderlo noto sono le agenzie di stampa. Tutto sarebbe accaduto lo scorso aprile quando il giovane era sul treno della tratta Napoli-Sorrento per recarsi a scuola e sarebbe stato avvicinato dal 53enne residente a Castellammare di Stabia. L’uomo lo avrebbe costretto ad un rapporto, violenza che è poi continuata nei bagni della stazione di Sorrento dove i due erano scesi. Oggi sono scattati gli arresti domiciliari per il 53enne accusato di violenza sessuale ai danni di minori avvenuta in un treno della circum.

UOMO DA’ CALCI A PORTA

Sono diversi gli episodi di violenza che si consumano in Circumvesuviana dove aumenta nel periodo estivo l’allarme sicurezza. Soltanto qualche mese fa un uomo che aveva dormito all’interno di un vagone della circumvesuviana aveva reagito in modo aggressivo quando era stato sorpreso dal capotreno. Ha infatti scaricato la sua rabbia contro la porta del treno e poi era fuggito. Un altro si era invece steso sui binari bloccando la circolazione per ore.