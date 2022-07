Mertens, la dedica della moglie in maglia azzurra: “Napoli, l’amore della mia vita”

Dopo l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, sul rifiuto del rinnovo da parte di Dries Mertens, e il saluto ufficiale del club, tramite un video diffuso sui social, è stata Kat Kerkhofs, moglie dell’ormai ex attaccante azzurro, a replicare all’annunciando addio, cogliendo ancora una volta l’occasione per esprimere il suo amore per la città di Napoli.

Mertens, la moglie Kat e il commovente addio alla città di Napoli

In queste ultime ore Kat ha pubblicato una foto sui suoi canali social che la ritrae nelle vesti di dj, con la maglietta della squadra azzurra, direttamente da Tomorrowland. Proprio così ha voluto salutare la città e la squadra azzurra, scrivendo: “Napoli, l’amore della mia vita”.

Del resto il legame di Dries e sua moglie con la città partenopea è sempre stato molto forte: soltanto pochi mesi fa qui è nato il loro primo figlio, Ciro, ed entrambi hanno scelto per lui un tipico nome partenopeo. La stessa Kat, nel corso di un’intervista dello scorso anno, parlando del contratto di Mertens, aveva dichiarato: “Se dovessi scegliere io, resterei a Napoli. Qui io e Dries abbiamo trovato un paradiso”.

“Un paradiso” che non ha mai smesso di decantare, attraverso i social, addirittura mettendo a disposizione dei suoi follower una vera e propria guida turistica sui luoghi più belli da visitare e i posti migliori per assaggiare i piatti della tradizione partenopea.