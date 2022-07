Pianeta Luce Illuminazione: apparecchi di illuminazione artigianali da due generazioni. L’azienda da oltre 60 anni rappresenta uno dei più importanti poli artigianali per la produzione di illuminazione.

In un mondo fortemente industrializzato, trovare realtà che conservano ancora procedure di produzione artigianale è davvero raro, eppure c’è chi alla quantità preferisce ancora garantire un’alta qualità. Sempre più spesso, infatti, la fast production sta sostituendo la produzione manuale, che richiede una maggior attenzione e un tempo di realizzazione più esteso, con il fine di realizzare un prodotto minuziosamente curato in ogni sua parte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pianeta Luce – Illuminazione (@pianeta_luce)

Questo passaggio dal manuale all’industriale, con la consequenziale perdita della qualità, è ciò che Pianeta Luce Illuminazione ha evitato. Sito a Melito di Napoli in Corso Europa 308, è un’azienda attiva nella produzione e nella vendita di apparecchi di illuminazione classici, moderni, contemporanei e su misura.

Pianeta Luce Illuminazione: l’artigianato tramandato di padre in figlio

“Da oltre 60 anni la mia famiglia fabbrica pezzi unici e pregiati nel settore dell’illuminazione” racconta Raffaele Viglione, proprietario dell’azienda insieme al fratello Vincenzo. Poi prosegue: “Negli anni cinquanta, infatti, mio padre, Salvatore Viglione, ha dato vita al suo sogno imprenditoriale e artigianale, creando la nostra azienda. Da allora, l’attività, nonché la passione per la produzione artigianale di illuminazione, è stata tramandata di padre in figlio: oggi ci siamo io e mio fratello Vincenzo Viglione a proseguire l’antica arte paterna”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pianeta Luce – Illuminazione (@pianeta_luce)

Come ogni lavoro artigianale che si rispetti, la fabbricazione dei prodotti di Pianeta Luce Illuminazione nasce da un’idea resa su carta: l’apparecchio di illuminazione inizia a prendere forma nella mente dell’artigiano prima ancora che diventi realtà. Di seguito avviene la produzione di vetri e metalli su misura. Una volta assemblato il tutto, l’apparecchio di illuminazione artigianale è pronto per essere istallato e illuminare le case o i locali dei clienti.

“Seguiamo la realizzazione dei dispositivi di illuminazione in ogni passaggio: dall’idea al disegno, dalla scelta dei materiali alla loro realizzazione e dall’assemblaggio all’istallazione. Progettiamo e realizziamo, servendoci di materiali di qualità, lavorati dei nostri artigiani“ spiega ancora Raffaele.

Oltre alla produzione manifatturiera, inoltre, lo showroom di Melito rivende anche prodotti delle migliori aziende. Ma anche in questo caso la qualità è garantita: “Nel nostro negozio, oltre agli apparecchi fabbricati a mano da noi, abbiamo anche prodotti di altre aziende. Ma dato che teniamo fortemente alla qualità, in questo caso vige la regola assoluta del Made in Italy: tutte le referenze esposte e vendute nel salone possiedono una filiera produttiva che ha luogo totalmente in Italia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pianeta Luce – Illuminazione (@pianeta_luce)

Per acquistare apparecchi di illuminazione artigianali o Made in Italy è possibile recarsi al negozio o contattare Pianeta Luce Illuminazione su Facebook o Instagram. Lo showroom, infatti, oltre alla vendita in loco, effettua spedizioni in tutta Italia.

Riepilogo info:

Chi: Pianeta Luce illuminazione;

Cosa: Apparecchi di illuminazione artigianali;

Dove: Corso Europa, 308, Melito di Napoli;

Contatti: 081 710 0381 e 392 751 8131;

Pagine social: Facebook e Instagram.