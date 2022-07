Napoli, sequestrato lido abusivo di 140 mq: sedie e ombrelloni in area interdetta

Napoli – Guardia Costiera e Polizia di Stato questa mattina hanno sequestrato un lido abusivo realizzato su un’area interdetta all’altezza della Colonna Spezzata, a piazza Vittoria. Oltre 140 mq di spiaggia erano stati attrezzati illecitamente con 118 sedie e 21 ombrelloni. A renderlo noto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, sequestrato lido abusivo

L’attività illecita veniva praticata su una spiaggia interdetta a causa del pericolo crollo della scalinata borbonica, a seguito della mareggiata che colpì la città nel dicembre del 2020. Proprio lì erano state disposte abusivamente sedie e ombrelloni per i bagnanti. Un soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere: soltanto poche settimane fa, a Marechiaro, gli agenti del commissariato Posillipo, i carabinieri e il personale della Capitaneria di Porto avevano sorpreso un uomo che posizionava abusivamente numerose attrezzature balneari.

“L’Autorità Portuale ci ha riferito che a breve dopo tanti rinvii inizieranno i lavori di messa in sicurezza di quest’area e che è stata fatta la consegna dei lavori per quelli del rifacimento dell’Arco Borbonico a Via Caracciolo che si trova un poco più avanti. Ogni anno un gruppo di pregiudicati si impossessa della spiaggia libera all’altezza della Colonna Spezzata. In diverse occasioni siamo stati aggrediti e minacciati per aver denunciato questo abuso compiuto su un’area tra l’altro interdetta per motivi di pericolosità” – hanno dichiarato il consigliere Borrelli e quello della I Municipalità del Sole che Ride, Lorenzo Pascucci.

“Chiediamo che al più presto questa spiaggia sia messa in sicurezza e che i napoletani perbene la possano utilizzare senza essere vessati da delinquenti e abusivi violenti” – hanno concluso.