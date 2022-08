Colate di fango a Monteforte Irpino, i geologi spiegano cosa è successo e cosa ha causato l’alluvione

Monteforte Irpino geologi spiegano le cause. Una vera e propria apocalisse quella che si è scatenata nel giro di pochi minuti a Monteforte Irpino l’altro ieri pomeriggio.

Monteforte Irpino, geologi spiegano le cause delle colate di fango

Colate di fango, generato da tonnellate di acqua e terreno, che hanno travolto tutto ciò che incontravano sul loro passaggio. Auto in sosta letteralmente sommerse dai fiumi di fango. Gli esperti hanno cercato di spiegare cosa sia successo in quei pochi minuti di terrore e perché questi fenomeni sono sempre più frequenti nel nostro Paese.

La Società Italiana di Geologia Ambientale interviene sull’evento verificatosi a Monteforte Irpino, in Campania.

“Il Comune di Monteforte Irpino che è stato interessato da un fenomeno di flash flood, ma il territorio, purtroppo non è nuovo a fenomeni di questo genere che si sono verificati anche negli ultimi anni, ad esempio nel 2019“, lo ha detto Sabina Porfido, geologo della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Flash flood – ha continuato – ovvero alluvione lampo che si verifica in un breve lasso di tempo dopo un evento di precipitazione, indotto da piogge intense, determinando un’ alluvione con una elevata componente di fango e acqua e, capace di travolgere e trascinare quanto incontra lungo il suo percorso. Fenomeni molto noti e diffusi anche nella penisola sorrentina e nella costa di Amalfi”.

“E’ doveroso ricordare – conclude – anche il notevolissimo sviluppo urbanistico che ha interessato il territorio comunale, che nel 1981 contava solo 4762 abitanti ed oggi ne conta circa 11.000. Doverosa ed opportuna dovrebbe essere la riflessione che vede un’attenta analisi critica dello sviluppo urbanistico a fronte dei fenomeni di dissesto dell’area da sempre noti. La domanda da porci è sempre la stessa: si è costruito nel rispetto della normativa, evitando le aree a rischio?”.

Il sindaco di Monteforte Irpino invita i cittadini alla cautela

Il sindaco Costantino Giordano ha pubblicato un lungo post su Facebook con il resoconto della giornata di ieri, oltre alla forte raccomandazione per tutti i cittadini: massima prudenza per ogni evenienza. I fatti di ieri potrebbero ripresentarsi in caso di pioggia eccezionale.