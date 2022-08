Città in cui si legge di più, Napoli è tra le prime dieci: i napoletani sono i più romantici d’Italia

Milano è la città dove si legge di più in Italia, è quello che emerge dalla classifica stilata da Amazon. A seguire ci sono Roma e Torino, mentre il libro più letto del 2022 è invece Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani) di Erin Doom.

Città dove si legge di più, Napoli nella top ten

Secondo Amazon tra le prime dieci, dal sesto al decimo posto, ci sono Firenze, Napoli, Padova, Verona e infine Trieste. Ogni città ha il proprio genere preferito: a partire dai milanesi, che si concentrano maggiormente sui libri di letteratura, i romani hanno acquistato molti più libri per bambini e ragazzi. Torino invece sono i più appassionati di manga, i fumetti originali del Giappone, mentre a Bologna preferiscono i thriller. Quest’ultima si conferma, insieme a Napoli, la più incline a leggere in formato digitale. I genovesi invece sono interessati ai libri di salute, i fiorentini leggono di scienza e tecnologia, mentre i napoletani i più romantici d’Italia. Il Veneto, invece, si dedica più a tematiche economiche e alle biografie dei grandi personaggi, mentre i triestini non possono fare a meno di arte, musica e cinema.

Il libro più letto dagli italiani è Fabbricante di lacrime di Erin Doom, una storia in cui le leggende raccontate a lume di candela diventano realtà, trasformando la vita dei protagonisti in un romanzo travolgente. Al secondo posto tra i libri più amati c’è La canzone di Achille dell’autrice Madeline Miller, quello più amato dai baresi invece è Badao.

Di seguito la classifica completa delle città dove si legge di più:

1. Milano

2. Roma

3. Torino

4. Bologna

5. Genova

6. Firenze

7. Napoli

8. Padova

9. Verona

10. Trieste

Classifica Amazon nel 2017

Nel 2017 dai dati Amazon era emerso che al sud si leggeva ancora troppo poco. Milano si confermava ancora prima, sia per letture cartacee che digitali, seguita sul podio da Trieste e Padova. Napoli non compariva nella classifica Amazon.

Queste le prime 10 nel 2017

1) Milano; 2) Trieste; 3) Padova; 4) Bologna; 5) Trento; 6) Roma; 7) Verona; 8) Firenze; 9) Torino; 10) Udine.