Sensazionale scoperta nel Tempio di Cupra Marittima. Durante la prima campagna di scavo, promossa da Soprintendenza e dal Comune della provincia di Ascoli Piceno che gestisce il Parco, con il coordinamento scientifico dell’Università di Napoli “L’Orientale”, sono stati trovati gli stessi colori tipici di Pompei.

NEL TEMPIO DI CUPRA MARITTIMA SCOPERTE PARETI CON GLI STESSI COLORI DI POMPEI

In particolare sono stati riportati alla luce i colori originali delle pareti dell’antico tempio romano facendo emergere una parete a grande riquadri in cui il giallo si alterna al rosso intenso, passando per il soffitto azzurro. A svelare i dettagli dello scavo sono stati l’archeologo Marco Giglio dell’Università di Napoli e il direttore scientifico dello scavo Fabrizio Pesando dell’Orientale di Napoli all’Ansa:

“I templi con l’interno della cella decorato da pitture sono rarissimi fino ad oggi se ne conosceva uno solo in III stile, quello della Bona Dea a Ostia, dove però lo schema decorativo sembra essere molto più semplice, oltre al criptoportico del santuario di Urbis Salvia, sempre nelle Marche, e al tempio romano di Nora, in Sardegna. In quest’angolo delle Marche, non lontano dal mare e a poca distanza da dove gli etruschi nel VI sec. a C. avevano gestito con successo un santuario dedicato ai commerci, i romani che avevano costruito una città fiorente“.

IL RESTAURO

C’era anche un foro e un grande santuario di cui oggi resta poco ma gli scavi hanno portato alla luce un collegamento con la città campana che era stato ‘cancellato’. Infatti intorno al primo quarto del II sec.d. C., il tempio rivelò gravi problemi statici che resero indispensabile un suo restauro radicale (forse finanziando da Adriano) e furono cancellati i colori pompeiani dalle pareti. Colori e opere che ora rivedono la luce grazie alle operazioni di scavo napoletane.