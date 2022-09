Palma Campania, 16enne colpito alla testa. Un giovane di 16 anni si trova ricoverato in gravi condizioni, nell’ospedale di Nola (Napoli).

16enne colpito alla testa: è grave

Troppo gravi le lesioni alla testa subite durante una lite con alcuni coetanei la scorsa notte in via Croce a Palma Campania. Il 16enne è stato trasportato da alcuni conoscenti al pronto soccorso, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola.

I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Secondo i primi esami medici le lesioni subite dal giovane non sarebbero riconducibili ad armi o oggetti contundenti. Pare infatti che il 16enne sarebbe stato preso a pugni e poi avrebbe battuto la testa a terra.

Il sedicenne non avrebbe precedenti di alcun tipo. Si tratta di uno studente appartenente a una famiglia stimata da vicini e conoscenti.

Napoli, 17enne colpito durante una rapina

Qualche giorno fa a Napoli, una rapina poteva avere conseguenze molto gravi. Un ragazzo di 17 anni, originario dello Sri Lanka, è stato accoltellato da alcuni sconosciuti che pretendevano di ottenere il cellulare ed i soldi dal giovane.

I carabinieri, che sono intervenuti successivamente sul posto, hanno ricostruito a grandi linee la dinamica: il ragazzo si trovava a Largo Banchi Nuovi insieme ad alcuni amici; si tratta di una zona molto gettonata dai frequentatori della movida poiché disseminata di localini e punti di ritrovo. Ad un certo punto alcuni sconosciuti si sono avvicinati e, poiché il giovane si era rifiutato di consegnare i propri beni, hanno estratto un coltello e lo hanno ferito al braccio.

Il 17enne è stato soccorso e portato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Per fortuna nessuna grave conseguenza per lui: è stato giudicato guaribile in dieci giorni, ma enorme è stato lo spavento. I militari sono adesso al lavoro per individuare i responsabili, anche avvalendosi delle testimonianze dei presenti e di eventuali immagini provenienti dalle telecamere di video sorveglianza.