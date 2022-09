Continua la campagna elettorale dei principali esponenti politici in vista delle prossime elezioni del 25 settembre 2022 (tutti i nomi dei candidati in Campania). Dopo Salvini, questa volta è Matteo Renzi a giungere in regione con una conferenza stampa a Napoli. Il leader di Italia Viva durante il suo comizio ha attaccato duramente il Movimento 5 stelle e ha parlato anche del reddito di cittadinanza.

Renzi a Napoli, la sua idea sul reddito di cittadinanza

Renzi si è soffermato molto sull’ex premier Giuseppe Conte (il M5s potrebbe rubare dei voti degli elettori di Italia Viva). A essere attaccato è stato il reddito di cittadinanza uno dei cavalli di battaglia dei pentastellati. Queste le parole di Renzi sul reddito di cittadinanza riportate dalle principali agenzie di stampa:

“Ho visto le immagini di Conte a Palermo con la persona che mostrava la tessera del reddito di cittadinanza e lo chiamava ‘il papà del reddito’. Ho un grande ricordo di chi il voto di scambio lo faceva con una certa signorilità, Achille Lauro aveva un’eleganza. Questo è clientelismo rivendicato e ostentato, e io la trovo una cosa sbagliata. Il reddito di cittadinanza è nato per difendere i poveri o per creare posti di lavoro? Perché per la povertà c’era già il reddito di inclusione. Se ci sono tanti campani che vogliono votare il Movimento 5 Stelle auguri, ma stanno votando colui il quale sta bloccando gli aiuti alle famiglie e alle imprese”.

La frecciata di Renzi a de Magistris

Non è mancata neanche una frecciata a Letta del Pd e de Magistris di Unione Popolare:

“Letta sta facendo una campagna elettorale per gli altri, è l’uomo più generoso che conosco. Dare una mano a chi non ce la fa è un dovere politico, etico e morale, ma accettare una misura come quella dei navigator che non ha funzionato è masochista per i conti pubblici. Quando venivo Napoli da presidente del Consiglio trovavo un sindaco che diceva che bisognava scassare. Di certo ha scassato i conti. Scassiamo tutto, credo che sia stata l’unica promessa elettorale che de Magistris abbia attuato”.