De Luca contro Conte: “È una truffa mediatica e politica. Si presenta come un martire”

Tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e l’ex premier Giuseppe Conte non c’è mai stato un buon rapporto. Durante la pandemia i due si sono lanciati continue frecciatine con De Luca che ha attaccato più volte le scelte del governo riguardo le misure di contenimento adottate.

De Luca attacca Conte: “È una truffa mediatica”

Ora che la campagna elettorale entra nel vivo, arriva l’affondo di De Luca a Conte che nel frattempo non è più presidente del Consiglio ma leader del Movimento 5 stelle. Una svolta che non piace al governatore, da sempre dalla parte del Pd, che attacca l’ex premier in alcune storie tiktok:

“Denunciamo un’operazione di truffa mediatica messa in atto da Conte che ha fatto un’operazione di ricostruzione di una verginità politica in due mesi. Fino a luglio i cinquestelle hanno votato tutti i provvedimenti di Draghi, nel giro di due mesi si sono ricostruiti di una verginità politica anche perché siamo un paese che ha la memoria corta. Ma come diavolo è possibile, Conte. Sta girando oggi l’Italia come un descamisado, si è tolto la giacca, il fazzoletto qui dopo che ha fatto il presidente del consiglio per tre dei quattro anni della legislatura e si sta presentando come un martire dell’agenda sociale violata. Ma per cortesia, siamo alla truffa politica e mediatica. Basta“.

Conte in Campania

In questi giorni l’ex premier è venuto più volte in Campania presentando il suo programma elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Un bagno di folla si è registrato a Napoli (al Rione Sanità) e ieri a Torre del Greco in Piazza Santa Croce. Uno dei suoi cavalli di battaglia è il reddito di cittadinanza che non va toccato:

“Chi dice di voler eliminare il Reddito di Cittadinanza ragiona in termini folli. I percettori di Reddito ci chiedono dignità e allora io faccio un appello a tutti i sindaci: dategli la possibilità di rendersi utili alla comunità“.