L’Italia ha il suo nuovo presidente del Senato, alla prima votazione è stato eletto Ignazio La Russa. Ha vinto la voglia di costruire subito il nuovo governo dato che il politico ha ottenuto 116 voti vedendo eletto al primo scrutinio (la maggioranza richiesta era di 104). Grande sconfitta di oggi è Forza Italia che si è astenuta dalla votazione (solo Berlusconi ha votato).

Presidente del Senato, de Magistris commenta l’elezione di La Russa

È stata la presidente della seduta Liliana Segre a leggere i risultati: su 187 senatori presenti, La Russa ne ha ottenuti 116, Segre 2, Calderoli 2 mentre le schede bianche sono state 66. L’esponente di Fratelli d’Italia ha una pesante storia politica alle spalle, basti ricordare quando nel 2017 fece il saluto romano mentre si trovava in Parlamento a discutere un disegno di legge. A commentare questo esito delle votazioni che segna un passaggio decisivo nella politica italiana, è stato l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Attraverso un tweet ha dichiarato:

“Da Liliana Segre ad Ignazio La Russa: da una donna antifascista che ha la Costituzione nel corpo e nell’anima, ad un uomo che il fascismo e i suoi simboli non li ha mai rinnegati. Il buio della Repubblica“.

Da Liliana Segre ad Ignazio La Russa: da una donna antifascista che ha la Costituzione nel corpo e nell’anima, ad un uomo che il fascismo e i suoi simboli non li ha mai rinnegati. Il buio della Repubblica. — Luigi de Magistris (@demagistris) October 13, 2022

La soddisfazione della Meloni

L’elezione al primo scrutinio di La Russa è anche un’importante vittoria di Giorgia Meloni che ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d’Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti. Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l’Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti“.