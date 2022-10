Mina Settembre 2 batte tutti in tv: la terza puntata conquista quasi 5 milioni di telespettatori

Mina Settembre 2, ascolti tv: quasi 5 milioni di telespettatori. La fiction in onda su Rai Uno ha battuto tutti ieri sera. La fortunata serie ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 25.5% di share.

Nella serata di ieri, domenica 16 ottobre 2022, su Rai1 la fiction Mina Settembre ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.16 – Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.820.000 spettatori pari all’11.4% di share (presentazione di 7 minuti: 1.783.000 – 8.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 828.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Bull ha interessato 596.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 il film Jurassic World – Il Regno Distrutto ha intrattenuto 1.093.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.389.000 – 7.5%), dalle 20.32 alle 22.20 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori (12.2%) mentre – dalle 22.24 alle 23.58 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.422.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 695.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 721.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 Way Down – Rapina Alla Banca di Spagna è stato seguito da 319.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna 384.000 spettatori (2%).

Anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Mina Settembre 2 andrà in onda domenica 23 ottobre 2022 a partire dalle ore 21.25 circa su Rai 1. Nel primo episodio della serata Mina (Serena Rossi) si imbatte nella situazione complicata di Angioletta. Si tratta di una ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. Nel frattempo, Titti (Valentina D’Agostino) e Max (Primo Reggiani) si incontrano casualmente ed è così che lui scopre la verità: potrebbe essere proprio lui il padre del bimbo che lei sta aspettando.