La grande manifestazione per la pace che si terrà a Napoli il prossimo 28 ottobre è diventata motivo di scontro tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il leader della Lega, Matteo Salvini, che ne ha criticato i costi. Tra i due c’è stato un botta e risposta tramite social.

La città partenopea farà da sfondo ad una mobilitazione straordinaria, promossa a seguito dell’annessione dei territori ucraini da parte della Russia e la minaccia di un conflitto atomico, con l’interno di creare forte pressione su Governi, Stati e diplomazie, invocando con forza un intervento per la pace.

Un’iniziativa voluta fortemente dal governatore campano che, tuttavia, è stato aspramente criticato da Salvini. Quest’ultimo, postando una sua foto su Facebook, ha scritto: “De Luca spenderà fino a 300 mila euro della Regione per portare gente alla manifestazione per la pace. Liste d’attesa infinite negli ospedali della Campania, ma De Luca spende centinaia di migliaia di euro per manifestazioni, cortei, bandiere e striscioni. Imbarazzante”.

Non è tardata la risposta di De Luca che ha replicato: “Invitiamo Matteo Salvini a fornirci lui per la manifestazione per la pace del 28 ottobre a Napoli (magari con la mediazione di qualche oligarca russo) il palco, le sedie, i microfoni, gli amplificatori, i bus che mettiamo a disposizione su richiesta delle scuole, i bagni chimici, il supporto logistico. Lo invitiamo anche a montare il palco. Potrà dare un senso alla sua vita”.