Napoli per Napoli, seconda edizione. Si rinnova a novembre l’appuntamento che ha visto nella prima edizione di settembre impegnati associazioni e cittadini in una campagna ambientale attiva. Ad annunciare l’iniziativa è il comune di Napoli con una nota apparsa sul sito istituzionale.

La nota del Comune

Il giorno 20 novembre 2022, in coincidenza con la Giornata mondiale dei diritti del bambino, si svolgerà la seconda edizione di “Napoli per Napoli” una serie di giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, volute dal Sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli prof. Vincenzo Santagada, in sinergia con l’Assessore all’Ambiente e al Mare dott. Paolo Mancuso e in collaborazione con ASIA, le Municipalità e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

Il diritto delle generazioni future ad uno spazio urbano ed ambientale sostenibile è il focus di questo appuntamento all’insegna della cura del bene comune, un’occasione di riappropriazione della città da parte di chi la vive ogni giorno, grazie al coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e dei comitati di quartiere attraverso un ampio programma di interventi di pulizia delle aree verdi e di attività di divulgazione, che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini al decoro, al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente che abitiamo.

L’evento sarà anche un’occasione per rilanciare la raccolta differenziata e la cultura del riuso e del riciclo attraverso una specifica promozione di questi temi nell’ambito dell’iniziativa in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente e al mare ed ASIA.

Iscrizione e scadenze

Le associazioni possono manifestare la loro adesione compilando il form con le informazioni richieste in merito a:

1) luogo di preferenza – le associazioni dovranno compilare un modulo per ogni area alla quale intendono candidarsi

2) disponibilità a candidarsi come capofila dell’evento – le associazioni capofila garantiranno il coordinamento delle attività e la gestione dell’anagrafica dei partecipanti

3) tipo di attività che intendono proporre – le attività da proporre consisteranno nella pulizia delle aree da rifiuti indifferenziati e/o eventualmente in attività di informazione e divulgazione in ragione delle competenze delle associazioni coinvolte.

ASIA affiancherà le iniziative coordinando il corretto conferimento di quanto raccolto. Una volta raccolte le adesioni, ad ogni associazione verrà abbinato un luogo.

Una o più associazioni si coordineranno per sviluppare le attività nel luogo affidato.

La scadenza per la candidatura delle associazioni è fissata per mercoledì 02 novembre ore 12:00.

I dati inviati saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal Reg. UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR).

A partire dal 3 novembre2022 sarà pubblicata una mappa delle attività ed un modulo di iscrizione che i cittadini potranno utilizzare per formalizzare la propria adesione.

Il modulo raccoglie le candidature delle associazioni alla seconda giornata dell’iniziativa “Napoli per Napoli” calendarizzata per domenica 20 novembre 2022.