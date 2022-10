Meteo – Dopo Scipione l’Africano, è in arrivo l’anticiclone di Halloween che darà il via alla prima Novembrata della storia portando ancora sole e caldo anomalo se si considera la media del periodo. A confermarlo è il meteorologo Antonio Sanò, fondatore e direttore de Il Meteo.

Meteo, con l’anticiclone di Halloween inizia la Novembrata: arriva il caldo anomalo

“Quello che avverrà sotto il profilo meteorologico nei prossimi giorni avrà dell’incredibile. Dopo Scipione, arriverà l’anticiclone di Halloween con la Novembrata. E’ da metà maggio che l’anticiclone africano è sempre presente sul bacino del Mediterraneo e anche nei prossimi giorni non sarà da meno” -spiega Sanò nel corso di un’intervista rilasciata per Il Meteo.

La tendenza delle ultime settimane, dunque, sembra riconfermata: “Farà ancora caldo. Si trascorreranno giornate come se fossimo in pieno giugno. Su tutte le Regioni il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature registreranno valori davvero eccezionali per il periodo”.

Ancora una volta a godere di un clima quasi tipicamente estivo saranno le zone meridionali che sfioreranno facilmente i 26/27 gradi fino a raggiungere addirittura i 32 sulle isole maggiori. Il balzo delle temperature colpirà tutto il Paese come conferma il meteorologo: “Nei prossimi giorni avremo delle anomalie di temperatura davvero pazzesche, fino a +6 gradi su quasi tutta l’Italia”.

“Le ultime elaborazioni dei principali modelli meteorologici non lasciano dubbi per novembre. Sarà la volta dell’anticiclone di Halloween, un nuovo e vasto campo di alta pressione che continuerà a proteggere l’Italia. Inizierebbe così la prima Novembrata della storia” – conclude.