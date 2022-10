Mina Settembre 2, anticipazioni ultima puntata. Nella sesta e ultima puntata che andrà in onda domenica 6 novembre su Rai1, Mina si troverà a uno snodo fondamentale per la sua carriera.

Mina Settembre 2, anticipazioni ultima puntata

L’assistente sociale contatterà la madre biologica di Viola e questo le costerà caro. Nell’ultimo episodio della serie con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri e Marisa Laurito, ne vedremo delle belle.

Il primo episodio si intitola “With a little help from my friends”, Mina si ritrova a far fronte a quello che è successo dopo aver contattato la madre biologica di Viola contro la sua volontà. Si ritroverà sospesa dalla professione di assistente sociale e Mina disperata si trova costretta a lasciare il consultorio. Domenico proverà a convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia ai danni di Mina, al fine di poterla così reintegrare al più presto in servizio.

Nel dodicesimo e ultimo episodio, che chiude la seconda stagione di Mina Settembre, dal titolo “Andare a vedere”, grande protagonista è Titti con il suo matrimonio. Nel giorno delle nozze, le amiche sono molto emozionate ma qualcosa turba quel momento bellissimo. Intanto, Olga torna a casa ma la storia che racconta non sembra reggere più di tanto. Cosa nasconde? Mina non capisce come mai sua zia e sua madre le abbiano raccontato tante bugie. Ci sarà un clamoroso gran finale?

Ascolti di ieri sera

La serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni anche ieri sera ha conquistato tutti in tv. Mina Settembre 2 ha conquistato 4.241.000 spettatori pari al 24.7% di share.

Su Canale 5 Greenland ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 801.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods di 551.000 (3%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 910.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.076.000 (7.3%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 645.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 3.8% con 510.000 spettatori. Su Tv8 il Gran Premio di F1 del Messico è la scelta di 1.142.000 spettatori (7.1%) mentre sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna l’1.7% con 304.000 spettatori.