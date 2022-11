Amadeus e Gianni Morandi pazzi di Napoli: “E’ bellissima anche senza sole”

Il weekend di pioggia non ha scoraggiato turisti e visitatori che continuano ad affollare la nostra città e proprio in questi ultimi giorni, a Napoli, sono arrivati due ospiti d’eccezione: Amadeus e Gianni Morandi. I due hanno postato alcuni scatti sui social, esprimendo il loro amore per la città partenopea. Stando a quanto rende noto La Repubblica, sarebbero giunti sul lungomare napoletano probabilmente per girare uno spot per Sanremo.

Napoli, arrivano Amadeus e Gianni Morandi

“Sempre bello tornare a Napoli” – ha scritto Amadeus su Instagram, postando una sua foto con alle spalle il mare di Napoli. Del resto , il noto presentatore ha sempre palesato il suo legame con la città e aveva colto l’occasione per farlo anche durante la scorsa edizione di Sanremo.

Nel corso dell’ultima puntata, prima di accogliere sul palco Serena Rossi, aveva dichiarato: “Io sapete sono molto legato a Napoli, mia moglie è di Napoli, ho fatto tante cose belle lì. Dal militare al Festival Bar in Piazza del Plebiscito, e poi Napoli è una città speciale. Una città piena d’arte, una città viva che ha dato i natali a tantissimi, una lista infinita, di cantanti, autori, attori, registi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Sulla stessa scia Gianni Morandi che, diffondendo uno scatto direttamente dalla sua camera d’hotel, con il Castel dell’Ovo in bella mostra, ha scritto: “Napoli è bellissima anche senza sole”. Con lui anche la sua inseparabile Anna.

Soltanto pochi anni fa, giunto a Napoli, aveva pubblicato un video scrivendo: “Una bella corsa in una splendida città, che io amo da sempre”.