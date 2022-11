Paestum, uccide la nonna. Ha confessato la 16enne che avrebbe colpito mortalmente sua nonna ieri sera. L’omicidio sarebbe stato causato da una lite familiare.

Paestum, uccide la nonna: avrebbe confessato

Ha confessato di aver ucciso la nonna con un coltello. Ma anche detto ai carabinieri, come riporta ilcorrieredelmezzogiorno.it, che sarebbe stata l’anziana a colpirla per prima. La giovane avrebbe riportato ferite da taglio a un braccio ed è stata medicata all’ospedale di Eboli, dove è tuttora ricoverata.

La nonna, invece, è morta a causa di una serie di coltellate, 4 alla schiena e 3 in altre parti del corpo. Secondo quanto ricostruito subito dopo la ragazza sarebbe uscita fuori iniziando a piangere con i vestiti sporchi di sangue. I motivi del gesto non sono ancora chiari, ora si attende l’esame autoptico sul corpo della 76enne per avere un quadro più preciso sulla vicenda.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Gilda Candreva e come riporta infocilento.it viveva da sola nella casa di famiglia in via Tavernelle, dove si è consumato l’omicidio. La ragazza invece viveva insieme ai genitori in località Licinella di Capaccio.

La famiglia della 17enne è descritta da tutti come una famiglia perbene e di lavoratori. Il padre della ragazza è un noto imprenditore edile, la mamma è una insegnante. La minorenne frequenta le scuole superiori ad Agropoli.