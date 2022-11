Appena dimesso, esce dall’ospedale e muore investito: stava attraversando sulle strisce

Tragedia a Pozzuoli dove un anziano, appena dimesso dall’ospedale Santa Maria delle Grazie, è stato investito e ucciso da un’auto, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Pozzuoli, anziano esce dall’ospedale e viene investito

Stando a quanto si apprende, la vittima, un 75enne di Giugliano, aveva appena lasciato l’ospedale, qualche giorno dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico. Si stava dirigendo verso la vicina farmacia per acquistare alcuni farmaci quando, in corrispondenza delle strisce pedonali, sarebbe stato travolto da una vettura.

Stava per raggiungere il marciapiede dove lo avrebbe atteso sua figlia per riportarlo a casa ma, purtroppo, è morto sul colpo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, l’uomo non ce l’ha fatta.

Intanto proseguono le indagini della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Sono state acquisite già le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed è stata aperta un’inchiesta. Il corpo della vittima sarà sottoposto ad autopsia. A guidare l’autovettura sarebbe stato un 70enne di Pozzuoli.

Un simile episodio si era verificato il mese scorso ad Eboli, nel Salernitano, dove un 72enne di Montecorvino Rovella, uscendo dall’ospedale Addolorata, era stato investito dal nipote, giunto sul posto per riportarlo a casa. Sarebbe poi deceduto dopo tre giorni dallo schianto.