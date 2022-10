Una vera e propria tragedia si è verificata ad Eboli, nel Salernitano, dove un 72enne di Montecorvino Rovella, uscendo dall’ospedale Addolorata, è stato investito dal nipote, che era giunto sul posto per riportarlo a casa: l’uomo, purtroppo, dopo tre giorni dallo schianto è deceduto. A renderlo noto è Radio Alfa.

Eboli, esce dall’ospedale e viene investito dal nipote: morto dopo 3 giorni

L’uomo si era recato sul posto per prelevare suo nonno, giunto al nosocomio per una serie di accertamenti e sceso nel piazzale ad attenderlo, per poi fare ritorno a casa insieme. Nel fare retromarcia, però, il nipote lo avrebbe investito con il suo furgone. L’anziano, a seguito dell’urto, sarebbe caduto sull’asfalto. Di qui l’intervento dei sanitari che hanno riportato l’uomo all’interno del nosocomio per le cure del caso.

Dopo l’incidente il 72enne è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale salernitano. Gli era stata, infatti, riscontrata una frattura del femore che necessitava di un intervento chirurgico. Inizialmente il suo quadro clinico non destava particolari preoccupazioni ma le sue condizioni si sarebbero rapidamente aggravate, finendo per perdere la vita dopo tre giorni dal tragico incidente.

L’uomo, già probabilmente affetto da varie patologie, non ce l’ha fatta: mercoledì notte è deceduto per un arresto cardiaco.