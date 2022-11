Mangiano al ristorante e vanno via senza pagare, il titolare pubblica sui social la loro foto

Mangiano e vanno via senza pagare. E’ successo a Quarto, in provincia di Napoli, dove una coppia ha pranzato in un ristorante pizzeria e poi ha lasciato il locale senza pagare il conto.

Mangiano e vanno via senza pagare: la denuncia sui social

A denunciare l’accaduto è il titolare della pizzeria trattoria “Il Gazebo” sui social. Il post sulla pagina Facebook contiene anche due foto, una dell’automobile della coppia e l’altra dell’uomo e della donna, clienti abituali, seduti al tavolo mentre mangiano.

“Oggi questa coppia di persone, faccio fatica a classificarle “persone”. Hanno mangiato e poi come 2 vigliacchi, approfittando del fatto che erano state qui altre volte, si sono allontanate senza pagare il conto. Dico a te vigliacco sono riuscito a trovare la targa della tua auto, si la tua Citroenne, ho la targa. Se entro martedì vieni a pagare la cestino …altrimenti ti denuncio caro De..a C..t. Fai tu …Hai 2 giorni altrimenti divulgo targa e denuncio alla polizia“, ha scritto il proprietario della pizzeria.

Vanno al supermercato, riempiono il carrello ma non pagano

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Il mese scorso a Forio d’Ischia, in provincia di Napoli, due donne sono state arrestate per furto: più volte si sarebbero recate all’interno di un supermercato della zona portando via la spesa senza mai pagarla.

Fu il direttore del punto vendita a rivolgersi ai carabinieri quando ha iniziato a maturare il sospetto che qualcuno avesse fatto la spesa senza mettere mano al portafogli, raccontando di scaffali vuoti e ammanchi non contabilizzati. Dalle immagini di videosorveglianza acquisite, i carabinieri hanno individuato due donne, clienti affezionate del market, riprese più volte a riempire il carrello senza mai passare per le casse. Hanno deciso, così, di recarsi al supermercato per coglierle di sorpresa.