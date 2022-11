Rapina donna incinta. E’ successo a Qualiano, in provincia di Napoli dove una donna al quarto mese di gravidanza è stata vittima di una rapina in pieno giorno. Un 62enne arrestato dai Carabinieri.

Rapina donna incinta a Qualiano

Mancavano pochi minuti alle 12 in piazza Rosselli, nel pieno centro cittadino. Una donna al quarto mese di gravidanza passeggiava da sola mentre alle sue spalle un uomo, furtivo, con casco e guanti calzati la aggredisce. L’ha colta di sorpresa e le ha sfilato la borsa dalla mano. Poi è fuggito mentre la vittima lo ha inseguito gridando aiuto. Non si è arresa e per questo il rapinatore l’avrebbe colpita più volte.

Alcuni passanti la sentono urlare e hanno bloccato l’uomo poco prima dell’intervento dei carabinieri della stazione di Qualiano. A finire in manette A. P., un 62enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine. Addosso aveva una pistola a salve con 8 cartucce. La donna, una 29enne del posto, se la caverà con 5 giorni di prognosi. L’uomo è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

Violenza a Napoli, rapinato e preso a pugni mentre fa volantinaggio

E’ successo a Napoli, nel quartiere di Forcella. A dare la notizia è la pagina facebook della Questura di Napoli. I poliziotti, erano giunti sul posto e sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, mentre stava svolgendo l’attività di volantinaggio, due individui lo avevano colpito con un pugno per poi rapinarlo della somma di 55 euro che aveva in tasca. Poi infine, si sono dileguati in direzione di vico Scassacocchi.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato in via Forcella i due uomini identificandoli per due napoletani di 25 e 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, e li hanno denunciati per rapina aggravata mentre il denaro è stato restituito alla vittima.