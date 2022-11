Ischia, il video della tragedia: in pochi secondi ha spazzato via tutto

Frana Ischia video. Immagini che fanno rabbrividire quelle diffuse da alcuni giornali locali. La frana che in pochi secondi viene giù da Monte Epomeo e spazza via tutto ciò che incontra sul suo cammino: auto, case, vite umane.

Frana Ischia, il video

Sono le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza di un negozio di Casamicciola, dove è avvenuta la tragedia. Il video è stato postato da ilGolfo24.it. Si vede la pioggia cadere incessante e pian piano il fiume di fango che avanza fino a travolgere un’automobile parcheggiata. In pochi istanti tutto viene trasportato dalla colata di terreno e detriti.

“Offro la mia casa agli sfollati“, il gesto di Salvatore

Gli sfollati al momento sono più di 280, ma potrebbero aumentare ancora nelle prossime ore. Salvatore Chianese, ha messo a disposizione la sua casa al Porto di Ischia come riparo a chi non ha più la propria abitazione. L’uomo ha offerto sui social la sua casa, per tre mesi agli sfollati soprattutto per far passare le feste natalizie sotto ad un tetto: “Per te fratello isolano e per tutti i miei amici ischitani che leggono. (Ovviamente anche alle autorità ho già dato la mia disponibilità)” dice Salvatore. “Se hai famiglia e soprattutto figli piccoli ti offro la mia casa in zona porto, in comodato d’uso per 3 mesi. 6/8 posti letto, almeno questo Natale lo passate al riparo. Io nella vita già mi sento fortunato e spero di essere d’aiuto. Scrivetemi in privato“.