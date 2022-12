Tutor turistici a Napoli per accogliere i visitatori. Si annuncia un Natale da record per la città partenopea che già comincia a riempirsi di turisti tra le vie del centro storico in vista dell’imminente Ponte dell’Immacolata.

«Buon lavoro ai trenta tutor turistici che accoglieranno i visitatori nelle strade del centro cittadino e daranno informazioni a chi vuole scoprire o riscoprire Napoli. A dare loro il benvenuto l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato che li ha incontrati nei pressi di uno degli infopoint del progetto Vedi Napoli e poi Torni, quello in piazza Carità.

Dove accoglieranno i visitatori

I ragazzi, molto motivati, saranno in giro in queste zone: Sanità, Centro storico, Toledo, Chiaia e Lungomare. Gli orari e i giorni in cui si incontreranno sono: lunedì – venerdì ore 11:00-13:30 e 16:00-18:30, sabato e domenica 10:30-13:30 e 16:00-19:00. I giovani hanno tutti dai 18 anni in su e sono stati individuati dall’associazione che ha vinto il bando.

L’Assessora Teresa Armato

“Sarà un Natale da affluenza turistica record – spiega l’assessore Teresa Armato – e per questo accanto agli eventi abbiamo pensato di potenziare anche l’aspetto informativo con questi giovani tutor che sono davvero desiderosi di svolgere questo compito e di essere un bel biglietto da visita per chi sceglie Napoli”.