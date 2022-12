Sta nel traffico e non respira più. La polizia salva Daria: “I miei angeli in divisa”

Daria salvata dalla polizia. A raccontarlo è la questura di Napoli sui social che immortala la giovane in compagnia dei due agenti, protagonisti della storia a lieto fine.

Daria salvata dalla polizia

Di seguito il post pubblicato dalla questura di Napoli: “Giovedì Daria è stata colpita da una forte crisi respiratoria ma, a causa del forte traffico, i genitori non riuscivano a raggiungere il pronto soccorso. Gli agenti del Commissariato di Sorrento, appena sentita la nota radio di una famiglia in difficoltà, l’hanno raggiunta e scortata in ospedale dove la giovane è stata affidata al personale sanitario che, allertato dalla Centrale Operativa, era pronto per le manovre di rianimazione».

Daria ringrazia i poliziotti

Ieri Daria è andata a salutare Attilio e Francesco lasciando loro questo messaggio: “In occasione dell’evento che stava cambiando negativamente e per sempre la mia vita voglio ringraziare gli angeli in divisa del Commissariato di Sorrento che, con il loro velocissimo intervento, hanno salvato la mia vita rendendo per me questo Natale ancora più speciale”.

Storie di salvataggi

Non è la prima volta che uomini in divisa compiono gesti risolutivi salvando delle vite umane mostrando prontezza, coraggio e sensibilità da vendere. Di recente possiamo ricordare il salvataggio di un 31enne che minacciava di buttarsi giù dal ponte di Pianura. Trentuno ore in bilico sul cavalcavia di ferro che collega Pianura al Vomero. Il video del salvataggio mostra proprio il momento in cui i Vigili del Fuoco l’hanno salvato. Avrebbero aperto un varco nella grata per poi tirarlo da dentro.