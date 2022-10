In bilico sul ponte di Pianura da 31 ore: il video del salvataggio tra gli applausi

E’ stato salvato l’uomo che da 31 ore minacciava di buttarsi giù dal ponte di Pianura. Il video dell’impresa è stato pubblicato sui social dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Ponte di Pianura, minacciava di buttarsi giù: il video

E’ stato salvato poco fa l’uomo che a Pianura minacciava di buttarsi giù dal ponte. Trentuno ore in bilico sul cavalcavia di ferro che collega Pianura al Vomero. Il video mostra proprio il momento in cui i Vigili del Fuoco l’hanno salvato. Avrebbero aperto un varco nella grata per poi tirarlo da dentro.

Ad annunciarlo è la pagina Facebook dell’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”: “ore 15:01 È STATO PRESO!!!!! È SALVO L’UOMO CHE DA 31 ORE ERA IN BILICO SUL PONTE CHE COLLEGA PIANURA AL VOMERO.

GRANDISSIMA OPERAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE LO HANNO AFFERRATO DA UNA APERTURA NELLA GRATA BLOCCANDOLO!

Da quanto riferito dai soccorritori sul posto l’uomo è disidratato e stanco!

Tutto è bene quel che finisce bene!

Adesso è affidato alle cure del 118 e verrà portato in pronto soccorso presso L’Ospedale del Mare.

Notizia IN ESCLUSIVA da “Nessuno tocchi Ippocrate”!”

Era lì da 31 ore

Da più di 24 ore l’uomo si trovava sul ponte del raccordo che collega Pianura al Vomero minacciando di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri, insieme ad un negoziatore, hanno cercato di convincerlo in tutti i modi. Sul posto, intanto, sono giunti anche i parenti. Il traffico, tra i quartieri di Pianura, Soccavo e Fuorigrotta, era in tilt.

Alle 7 di questa mattina, dopo 24 ore esatte, l’uomo si trovava ancora sul bordo del ponte. L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate aveva fornito aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, spiegando: “A quanto pare l’uomo si stava dirigendo al lavoro con il furgone di servizio e si è fermato sul ponte scavalcando la recinzione. Da quanto emerge si trova su quel ponte per problemi con la sua consorte, a sua detta non risolvibili”.