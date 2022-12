ULTIM’ORA. Maltempo, tragedia sfiorata a Napoli: è crollato un muro

Napoli – Attimi di paura al corso Vittorio Emanuele, presso il civico 494, dove nelle ultime ore è crollata una porzione di muro, a seguito del maltempo che si sta abbattendo sulla città. Stando a quanto reso noto dai carabinieri, al momento non si registrano feriti.

Napoli, al corso Vittorio Emanuele è crollato un muro

Circa dieci metri di un muro, alto quattro metri, sono venuti giù improvvisamente, scatenando il panico tra i residenti. La porzione di muro avrebbe, infatti, ceduto sprofondando verso il basso. Sul posto sono giunti i militari dell’arma seguiti dai Vigili del Fuoco.

Tra le macerie, al momento, non sono state ritrovate persone ferite ma proseguono le operazioni per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori danni in queste ore di maltempo. Intanto l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania sarà in vigore fino alle 6:00 di domani, 15 dicembre.

Si prevedono, dunque, per il resto della giornata temporali anche intensi su tutto il territorio regionale. Tra i fenomeni connessi al rischio idrogeologico si segnalano allagamenti, caduta di massi, inondazioni e rischio frane. Come indicato nell’avviso, la perturbazione insisterà anche nei prossimi giorni.

Lo scenario meteorologico cambierà del tutto durante la settimana natalizia: stando alle previsioni si assisterà ad una rimonta dell’alta pressione che porterà sole e temperature in aumento su tutta l’Italia, in particolare al Sud.