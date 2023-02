Meteo. Arriva l’uragano di neve al Sud, venti di tempesta e gelo: oggi sarà una giornata storica

Uragano di neve al Sud Italia. E’ in arrivo un uragano mediterraneo, o Medicane dall’unione delle parole MEDIterranean hurriCANE, che sta per colpire la Sicilia e tutto il Sud. In arrivo venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale dell’isola e la bassa Calabria.

Uragano di neve al Sud Italia, oggi giornata storica

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma questa struttura ciclonica in risalita dalla Tunisia con un ‘cuore caldo’, cioè con una temperatura nel centro del vortice superiore rispetto alle aree esterne. Questo significa “una maggiore intensificazione dei venti e dei fenomeni precipitativi: in altre parole sono in arrivo nubifragi di neve su Etna e Aspromonte, accumuli di neve fresca superiori al metro e mezzo in 48 ore“.

“La possibilità di avere un Medicane a Febbraio, – dice – remota fino a pochi anni fa, non è esclusa nelle prossime ore a causa principalmente di 2 fattori: l’afflusso di aria artica dalla Russia e la presenza sul mare di aria calda ed umida, ricordo ancora del bollente anno 2022, il più caldo della storia italiana“.

L’unione tra aria gelida russa e il mare caldo favorirà l’approfondimento di questo ciclone disastroso, con caratteristiche simili agli uragani, che porterà piogge torrenziali e nevicate storiche.

“Nelle prossime ore – continua – ci attendiamo anche nevicate locali sulle spiagge adriatiche dalla Romagna alla Puglia, e gelo pungente da Nord a Sud, nella giornata più fredda dell’Inverno 2022/2023″. Poi nel weekend tornerà il sole ed il caldo di giorno su tutta l’Italia.