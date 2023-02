Luisa Ranieri da De Luca: “Ecco Food Wizards, la serie tv animata per ragazzi prodotta a Napoli”

Luisa Ranieri De Luca. L’attrice napoletana stamattina è stata ospitata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca per la presentazione di un cartoon.

Luisa Ranieri, De Luca: presentano una serie tv animata

«Dopo il grande e meritatissimo successo sul palcoscenico di Sanremo, ci ha fatto visita questa mattina la nostra amica Luisa Ranieri per presentarci la seconda stagione di “Food Wizards”, la serie animata televisiva, finanziata dalla Regione Campania, dedicata ai ragazzi e all’educazione alimentare.» Lo scrive il governatore Vincenzo De Luca sui suoi social.

Il post è accompagnato da una foto che ritrae De Luca insieme a Luisa Ranieri appena rientrata dal Festival di Sanremo, dove ha incantato tutti. E’ già tornata al lavoro su un progetto che affronta il tema delicato della corretta alimentazione.

“Il progetto è attuato in collaborazione con Mad Entertainment di Luciano Stella e con la Rai. L’intera produzione verrà realizzata a Napoli. Si tratta di una grande scommessa: dal punto di vista tecnologico e industriale è un salto di qualità enorme. In Campania, per il comparto cinematografico, stiamo realizzando investimenti importanti, come mai è avvenuto in passato, a partire dal Polo multimediale/Distretto cinema presso l’ex base Nato di Bagnoli. Il nostro obiettivo è consolidare e accrescere i risultati e i riconoscimenti già raggiunti nel settore del cinema e dell’audiovisivo. Vogliamo creare occasioni di lavoro, promuovere la nostra terra valorizzandone le grandi bellezze“, scrive il governatore.

Gran finale per Lolita Lobosco

Dopo aver incantato l’Ariston, durante l’ultima puntata del Festival di Sanremo, Luisa Ranieri ha trionfato ieri sera in TV con il gran finale di Lolita Lobosco, la fiction andata in onda con l’ultima puntata che ha vinto la gara degli ascolti.

Le indagini di Lolita Lobosco, su Rai 1, ha intrattenuto 5.307.000 spettatori, registrando il 28.9% di share e stracciando letteralmente gli avversari. Il secondo programma più visto è Che Tempo Che Fa, su Rai 3, con 2.554.000 spettatori e uno share pari al 12.4%. Su Canale 5 Famiglia all’improvviso ha ottenuto l’8.2% di share (1.506.000 spettatori) contro il 5.3 di Fast & Furious su Italia 1 (924.000 spettatori). Zona Bianca, su Rete 4, ha interessato 706.000 spettatori (4.4% di share), Blue Boods, su Rai 2, scende a 3.4% (671.000 spettatori).