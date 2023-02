Napoli regina della TV, boom di ascolti per Resta Con Me: quasi 4 milioni di spettatori

Resta con me, la serie ambientata a Napoli con protagonista Francesco Arca, andata in onda ieri, ha vinto la gara degli ascolti, attestandosi come programma più visto della serata. Un’ulteriore conferma del successo delle fiction partenopee, come Mina Settembre o Mare Fuori, che hanno riscosso notevole successo in tutta Italia.

Resta con me, Napoli vince ancora la gara degli ascolti

La serie partenopea, trasmessa su Rai 1, ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 21.4% di share battendo di gran lunga la concorrenza. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha interessato 2.489.000 spettatori (15.9%) mentre Che Tempo Che Fa, su Rai 3, ha raccolto davanti allo schermo 2.513.000 spettatori (12.5%). Red, su Italia 1, è stato visto da 971.000 spettatori (5.4%) e N.C.I.S Los Angeles, su Rai 2, ha guadagnato uno share pari al 4.1% (848.000 spettatori). Infine Zona Bianca, su Rete 4, con 552.000 spettatori pari al 3.8% di share.

La fiction nasce da un’idea di Maurizio De Giovanni e vede Francesco Arca nei panni del vicequestore della squadra mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, che si ritrova coinvolto in una sparatoria insieme a sua moglie Paola (interpretata da Laura Adriani), giudice presso il tribunale dei minori. Dopo quest’avvenimento il rapporto tra i due entra in crisi, lei perde il bambino che aspettavano e la vita di Alessandro cambia per sempre.

Un racconto che mette in risalto non solo le vicissitudini dei personaggi ma anche la stessa città partenopea. Lo stesso protagonista ha dichiarato: “Nella serie si racconta la Napoli notturna che non è solo buio, la notte napoletana l’ho imparata a conoscere, è allegra, piena di energia ma soprattutto è una notte solidale. Scopriremo il lato bello della notte, di persone che girano per aiutare gli altri un po’ come angeli”.