La Napoli di Mare Fuori incanta tutti: anche gli ascolti in TV continuano a salire

Mare Fuori 3 continua ad appassionare il pubblico e gli ascolti in televisione continuano a crescere: la puntata di ieri, 22 febbraio, ha registrato numeri migliori di quelli della scorsa settimana, nonostante gli episodi siano già stati visti dalla maggioranza dei fan su Rai Play.

Mare Fuori 3: gli ascolti del 22 febbraio

A vincere la gara degli ascolti la trasmissione Michelle Impossible & Friends, su Canale 5, con 2.824.000 spettatori (21,3% di share), seguita da Chi l’ha Visto, su Rai 3, con 1.861.000 (11.5%) e Piccole Donne, su Rai 1, con 1.859.000 (11,3%).

Subito dopo c’è Mare Fuori 3, su Rai 2, che con 1.329 spettatori conquista l’8,1% di share. Infine concludono Rampage – Furia animale, su Italia 1, con 935.000 spettatori (5,3%) e Controcorrente, su Rete 4, con 614.000 (4%).

La prima puntata della fiction partenopea, andata in onda la settimana precedente, aveva intrattenuto 1.291.000 spettatori pari al 7.2% di share. Gli ultimi due episodi trasmessi in prima serata, dunque, registrano un lieve aumento.

Mare Fuori anche stavolta non ha conquistato il podio ma ha raggiunto ugualmente numeri importanti se si considera il fatto che l’intera stagione è già disponibile su Rai Play ed ha ottenuto visualizzazioni record, attestandosi come il titolo più visto di sempre sulla piattaforma.

In poco meno di 24 ore dal lancio dei primi 6 episodi online, disponibili dal 1 febbraio, Mare Fuori 3 ha ottenuto 8 milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecentomila ore di visione. L’aggiunta degli ultimi sei episodi, a partire dal 13 febbraio, ha fatto registrare un nuovo record: in un solo giorno sono state circa 12 milioni le visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste.

Numeri impressionanti che, stando ai dati degli ascolti, sembrano non aver scoraggiato la popolazione a seguire le vicende dei ragazzi del carcere di Nisida anche in televisione. Intanto, è già stato confermato il lancio di una quarta serie.