Fumo, si va verso il divieto totale: stop all’aperto e anche alle sigarette elettroniche

Fumo, nuovi divieti. Vent’anni fa entrò in vigore la legge Sirchia, quella che vieta il fumo all’interno dei locali pubblici, e un nuovo provvedimento potrebbe ora inasprire quelle norme. La bozza, anticipata da Quotidiano Sanità, potrebbe estendere i divieti anche in altri luoghi come all’aperto.

Fumo, nuovi divieti in arrivo

Potrebbero essere cancellate le sale fumatori all’interno dei locali e spazi fumatori negli aeroporti. Divieto anche nei dehors di bar e ristoranti, anche all’interno dei parchi, alle fermate di tutti i mezzi pubblici (dalle stazioni ferroviarie agli imbarchi dei traghetti, alle fermate del bus), nelle vicinanze di donne incinte e bambini. Queste nuove norme si dovrebbero applicare anche alle sigarette elettroniche e ai prodotti simili, compresi quelli a tabacco riscaldato. Limitata anche la pubblicità alle sigarette elettroniche come accade per quelle tradizionali.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è contro il divieto di fumo all’aperto sigarette elettroniche che a suo dire «stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali». Secondo l’Istat i fumatori di sigarette elettroniche sono passati dagli 800mila del 2014 al milione e mezzo del 2021. Sono soprattutto giovani e giovanissimi e consumatori di entrambe.

Tra il 2003 e il 2019 i fumatori nella popolazione con più di 15 anni sono scesi dal 33% al 22%. Questa percentuale è risalita negli ultimi due anni. Dal 22% si è passati al 24,2% sono 800mila fumatori in più rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ogni anno i morti per il tabacco in Italia sono 93mila, il 20,6% di tutti i decessi secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale. 20 sigarette al giorno riducono di circa 4,6 anni la vita media di un giovane che inizia a fumare a 25 anni. Il Ministro vorrebbe raggiungere l’obiettivo di: «Creare una “generazione libera dal tabacco”, nella quale meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040».