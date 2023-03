Dramma a Napoli, madre e figlio trovati morti in casa: ad avvisare la polizia sono stati i vicini

Madre e figlio morti a Napoli. Due persone di 96 anni e 67 anni sono state trovate senza vita nella loro abitazione in un condominio di via Posillipo a Napoli.

A scoprirli sono stati gli uomini del commissariato di Posillipo chiamati da una segnalazione al telefono di un condomino preoccupato del fatto che dei due non si avessero notizie da diversi giorni.

Gli agenti aiutati dai Vigili del Fuoco sono entrati nella casa e hanno trovato i corpi senza vita di mamma e figlio. Stando ai primi accertamenti effettuati dalla polizia, potrebbero essere morti per cause naturali. Sembrerebbe, come riporta Ansa.it, che a morire per primo 4-5 giorni fa, a causa di un malore improvviso, sia stato il figlio 67enne. Era lui che assisteva la mamma malata e disabile, infatti, la donna potrebbe essere morta di stenti a distanza di pochi giorni. La Procura, intanto, ha disposto l’autopsia sui due cadaveri.

I vicini avrebbero raccontato ai militari che i due avevano un legame profondo e che da giorni non incrociavano più l’uomo sul pianerottolo di casa. Così preoccupati avrebbero chiamato la Polizia. I due sono stati trovati vestiti senza segni di ferite sui corpi, l’uno accasciato a terra, cosa che fa pensare al malore e la donna sul letto. La casa sarebbe stata trovata in ordine dagli agenti e senza segni di scasso o rapina.

Anziano aiutato dai poliziotti

Ieri nonno Alessandro di Torre del Greco è stato aiutato da due poliziotti che si sono recati nella sua abitazione perché l’anziano di 84 anni non riusciva ad alzarsi dal letto.

E’ successo a Torre del Greco, e a darne la notizia sono stati loro stessi sulla Questura di Napoli: “Buongiorno da Alessandro e dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco. Qualche giorno fa i poliziotti sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco per la segnalazione di una persona anziana in difficoltà. Carmine e Ciro sono riusciti ad entrare nell’appartamento di Alessandro, di 84 anni, trovandolo allettato mentre lamentava forti dolori articolari; gli agenti lo hanno rasserenato aiutandolo ad alzarsi con l’aiuto di un bastone e l’uomo, davanti ad un caffè, ha raccontato loro qualche aneddoto della sua vita“.