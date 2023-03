Il Commissario Ricciardi, anticipazioni della terza puntata: Manfred chiede la mano di Enrica

Il Commissario Ricciardi terza puntata. La terza puntata della fiction Rai Il commissario Ricciardi 2 andrà in onda lunedì 20 marzo alle ore 21.20 su Rai Uno. Il titolo è Serenata senza nome.

Il Commissario Ricciardi terza puntata: anticipazioni

In questo nuovo episodio il commissario Ricciardi dovrà risolvere il caso di omicidio di un commerciante di tessuti, il signor Costantino Irace. Poi il Maggiore tedesco Manfred ha intenzione di chiedere la mano di Enrica al suo compleanno. Per vedere la terza puntata de Il commissario Ricciardi 2 in diretta, l’appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Nella terza puntata il commerciante di tessuti, Costantino Irace viene trovato morto. Si tratta di un omicidio e tutti pensano sia Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace.

Intanto il Maggiore tedesco Manfred chiede la mano della giovane Enrica durante la cena di compleanno della ragazza a casa Colombo. Quale sarà la reazione del commissario Ricciardi?

La seconda stagione de Il Commissario Ricciardi vede come protagonisti Lino Guanciale, Antonio Milo, Fiorenza D’Antonio, Maria Vera Ratti, Serena Iansiti, Enrico Ianniello e Marco Palvetti.

Ascolti della seconda puntata

I dati auditel per questa seconda puntata sono in calo, molti lo attribuiscono al cambio di regia per la seconda stagione.

Nella serata di ieri, lunedì 13 marzo 2023, su Rai1 la seconda puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 3.621.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.432.000 spettatori pari al 9% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 834.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 692.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 La Figlia del Generale ha registrato 410.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 12 Anni Schiavo segna 182.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 524 .000 spettatori con il 2.6%. Sul 20 Giustizia Privata ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai4 A Day To Die registra .000 spettatori con il %. Su Iris Dunkirk ha ottenuto .000 spettatori con il %.